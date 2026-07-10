Prestan declaración los responsables de la empresa que hizo la reforma en La Cartuja

Madrid, 10 jul (EFE).- La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que investiga posibles irregularidades durante la presidencia de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tomó declaración este viernes a los responsables de la empresa que hizo reformas en el estadio La Cartuja que figuran como investigados.

Después de prorrogar otros seis meses, el pasado 2 de junio, la instrucción del llamado caso Supercopa, la jueza Delia Rodríguez escuchó las declaraciones del CEO de Gruconsa, Francisco Oliva, su hijo Jonathan Oliva, y María Dolores Moral, que era administradora de la compañía, a la que la RFEF adjudicó las obras de reforma del estadio.

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Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que los tres respondieron sólo a las preguntas de la jueza y de la Fiscalía. Según sus testimonios, la posibilidad de hacer las reformas en el estadio sevillano les llegó a través del empresario Ángel González Segura, hermano del anterior responsable de asuntos jurídicos de la RFEF.

A través de este conocieron en 2018 a Francisco Javier Martín, "Nené", amigo de Rubiales y también investigado, que les ayudó en las obras de remodelación del campo como exfutbolista, después de que la UEFA decidiese que La Cartuja sería la sede de la final de la Eurocopa en 2021, una vez aplazada la competición por la pandemia.

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Dentro de la instrucción del caso, que investiga un presunto delito de administración desleal y corrupción entre particulares, todavía faltan por declarar algunos investigados. La RFEF ya ha remitido a la jueza todas las acta actas del ejercicio del año 2024 que le requirió. EFE