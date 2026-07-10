Espana agencias

Pérez Llorca llama a Moreno Bonilla y pone a su disposición los medios que considere

Guardar
Google icon

Alicante, 10 jul (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha puesto en contacto este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para trasladarle un mensaje de "cariño y de afecto" ante el incendio forestal en Almería, que ha dejado once fallecidos, y ha puesto a su disposición los medios que considere.

Así lo ha trasladado el president en un encuentro con periodistas antes del Pleno del Consell celebrado este viernes en la localidad alicantina de La Nucía.

PUBLICIDAD

"Mis primeras palabras son de un mensaje de cariño y de afecto a la Junta de Andalucía, a su presidente, con el que he podido mantener una conversación esta mañana, donde le he trasladado todo el soporte y todo el apoyo de la Comunidad Valenciana", ha señalado Pérez Llorca, quien ha añadido que ha puesto a su disposición "todos aquellos medios que considere necesarios".

El jefe del Consell también ha lanzado un mensaje de condolencias "a los familiares de las personas que han fallecido esta noche por este trágico incendio que se ha sufrido en la provincia de Almería".

PUBLICIDAD

"Saben que estamos pasando un momento muy difícil por las altas temperaturas y que es muy importante que sigamos los consejos que están indicando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que, por favor, la gente siempre se informe por los canales" oficiales, ha señalado Pérez Llorca.

El president ha recordado que aunque están bajando "un poquito" las temperaturas, siguen siendo altas y que hay máximo riesgo de incendios también en la Comunitat Valenciana, por lo que ha pedido "precaución". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano

Durante los últimos años, los chiringuitos de la costa de Vigo habían convertido las actuaciones en vivo en uno de los principales reclamos para los clientes

Adiós a la música en directo frente al mar en Vigo: el Concello prohíbe los conciertos en chiringuitos este verano

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

La rápida propagación del fuego atrapó a varias personas en sus vehículos y forzó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

Las 5 mejores calas de España: una escapada perfecta para desconectar frente al mar en verano

Pequeños arenales y bahías protegidas se convierten en el refugio idóneo para huir de las grandes aglomeraciones cuando suben las temperaturas

Las 5 mejores calas de España: una escapada perfecta para desconectar frente al mar en verano

La televisión cambia de caras este verano: todos los presentadores que sustituyen a las grandes estrellas en La 1, Antena 3 y Telecinco

Las vacaciones de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla dejan paso a los habituales relevos estivales, con nuevos presentadores al frente de los principales magacines e informativos durante los meses de julio y agosto

La televisión cambia de caras este verano: todos los presentadores que sustituyen a las grandes estrellas en La 1, Antena 3 y Telecinco

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Manuel gana 3.534 euros limpios al mes y no puede optar a los “alquileres asequibles” de Almeida porque una inmobiliaria le ha rechazado por “falta de viabilidad económica”

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo