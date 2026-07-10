Pérez Llorca llama a Moreno Bonilla y pone a su disposición los medios que considere

Alicante, 10 jul (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha puesto en contacto este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para trasladarle un mensaje de "cariño y de afecto" ante el incendio forestal en Almería, que ha dejado once fallecidos, y ha puesto a su disposición los medios que considere.

Así lo ha trasladado el president en un encuentro con periodistas antes del Pleno del Consell celebrado este viernes en la localidad alicantina de La Nucía.

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"Mis primeras palabras son de un mensaje de cariño y de afecto a la Junta de Andalucía, a su presidente, con el que he podido mantener una conversación esta mañana, donde le he trasladado todo el soporte y todo el apoyo de la Comunidad Valenciana", ha señalado Pérez Llorca, quien ha añadido que ha puesto a su disposición "todos aquellos medios que considere necesarios".

El jefe del Consell también ha lanzado un mensaje de condolencias "a los familiares de las personas que han fallecido esta noche por este trágico incendio que se ha sufrido en la provincia de Almería".

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"Saben que estamos pasando un momento muy difícil por las altas temperaturas y que es muy importante que sigamos los consejos que están indicando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que, por favor, la gente siempre se informe por los canales" oficiales, ha señalado Pérez Llorca.

El president ha recordado que aunque están bajando "un poquito" las temperaturas, siguen siendo altas y que hay máximo riesgo de incendios también en la Comunitat Valenciana, por lo que ha pedido "precaución". EFE

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