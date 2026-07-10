Pablo Carreño jugará la final de la Copa del Rey en Huelva tras ganar a Iñaki Montes

Huelva, 11 jul (EFE).- El asturiano Pablo Carreño jugará la final de la Copa del Rey de tenis en Huelva contra el madrileño Dani Mérida, tras superar al navarro Iñaki Montes en dos sets (6-3 y 6-2).

En el segundo partido de semifinales del torneo onubense, que comenzó tras la finalización del partido del Mundial de fútbol entre España y Bélgica, Carreño estuvo mucho más centrado que su rival, y le superó en todas las facetas del juego.

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Montes intentaba al menos retener su servicio, pero el juego de ataque en toda la pista de Carreño fue perfecto el todo el partido.

Además, en momentos de duda se aprovechaba de su servicio para llevarse los puntos, y terminó el partido sin perder ninguno.

Dos roturas de servicio en el primer set le valieron para llevárselo, y su ritmo también fue imparable en el segundo, que se adjudicó por un claro 6-2.

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La final tendrá lugar este sábado, tras vencer Dani Mérida por un apretado 3-6, 6-3 y 10-7 al castellonés Roberto Bautista. EFE

maf/plv