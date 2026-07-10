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Once muertos y ocho heridos en el incendio de Almería, que ya ha arrasado 3.150 hectáreas

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Sevilla/Almería, 10 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la comunidad y uno de los más graves de España, con un balance provisional de once personas fallecidas y ocho heridas, un fuego originado por la posible caída de un cable eléctrico que ya ha calcinado unas 3.150 hectáreas.

La dirección de la emergencia, que ha destacado la complejidad de la gestión sobre el terreno, mantiene en once la cifra de muertos, localizados en su mayoría en una pedanía de Bédar: cuatro ciudadanos de origen británico atrapados en el interior de un vehículo y siete personas que murieron mientras caminaban buscando una vía de escape.

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El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha advertido de que el desvío por rutas improvisadas y no coordinadas en medio del humo ha agravado esta tragedia, tras lo que ha concretado que todas o la mayoría de las víctimas mortales podrían ser de origen extranjero.

En cuanto a los ocho heridos, cuatro presentan quemaduras graves y se prevé su traslado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el Hospital Torrecárdenas de Almería, donde también se atiende a los cuatro heridos menos graves.

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La Guardia Civil ha habilitado en el puesto de la localidad de Garrucha una oficina de denuncias para familiares de afectados en el incendio, con el objetivo prioritario de identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras.

Emergencias 112 ha habilitado el teléfono 677 904 624 (atendido por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres) para dar soporte emocional e información a los familiares.

El incendio presenta una topografía muy desfavorable, con numerosos barrancos que impiden el acceso de maquinaria pesada y en las últimas horas preocupa el flanco derecho por su potencial avance hacia zonas de cultivo, mientras que el flanco izquierdo permanece muy activo.

Las llamas y el humo han obligado al desalojo preventivo de numerosos núcleos de población, concretamente el municipio completo de Bédar, su núcleo principal, viviendas aisladas y siete barriadas, las pedanías de Almocáizar, El Chocolate, Los Collados, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, además del complejo turístico Miraflores.

Además, hay 122 personas realojadas entre el teatro de Lubrín y el polideportivo de Garrucha.

El operativo de emergencia cuenta con un amplio despliegue de 464 efectivos y 124 vehículos, de forma que el Plan Infoca mantiene sobre el terreno a 150 bomberos forestales (21 retenes), 9 camiones autobomba y personal técnico, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado al dispositivo con 64 miembros, 12 autobombas y dos nodrizas.

Respecto a los medios aéreos, desde primera hora de la mañana operan 11 aeronaves, con previsión de incrementar su número.

En cuanto a las infraestructuras, la autovía A-7 ha sido reabierta al tráfico entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente, mientras que la carretera nacional N-340A permanece cortada en todos sus carriles y ambos sentidos a la altura del kilómetro 511, punto de origen del siniestro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han expresado su consternación y dolor ante la catástrofe y, como consecuencia de la tragedia, la Junta de Andalucía ha aplazado el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Ejecutivo autonómico, previsto para esta mañana en Sevilla.

Asimismo, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado su solidaridad y ha puesto todos sus recursos a disposición de las autoridades andaluzas.

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha dicho que este grave incendio causa enorme dolor, conmoción e incertidumbre en esta zona de la comarca del Levante Almeriense. EFE

rro-mma/bfv/cc

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