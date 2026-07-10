Moreno agradece el homenaje en el Mundial por las víctimas del incendio de Almería

Almería, 10 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este viernes el "respetuoso homenaje" a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) realizado antes del inicio del partido de cuartos de final del Mundial de fútbol entre España y Bélgica.

A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, Moreno ha calificado de "bonito detalle" el minuto de silencio guardado en el estadio de Inglewood (Estados Unidos) en memoria de los fallecidos por el fuego.

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"Andalucía agradece de corazón todas las muestras de cariño que está recibiendo", ha añadido el presidente autonómico en su publicación, en la que ha compartido las imágenes del tributo rendido en el terreno de juego con el lema y la etiqueta oficial del suceso.

Según los últimos datos facilitados por el Centro Integrado de Datos (CID), el incendio ha dejado un un balance hasta el momento de doce personas fallecidas y una veintena de personas no localizadas, con siete denuncias formales por no localización.

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El incendio, originado por la caída de un tendido eléctrico, se aproxima ya a las 4.000 hectáreas calcinadas y mantiene a 1.405 vecinos desalojados de sus hogares en varios municipios de la comarca. EFE

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