Mónica García acusa a las comunidades de "hacer el avestruz" ante el malestar sanitario

Madrid, 10 jul (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho este viernes a las autonomías que son ellas las que tienen que invertir y poner recursos para que los profesionales sanitarios estén mejor remunerados y trabajen con mejor calidad: "Si de eso se quieren escaquear o hacer el avestruz, habrá que pedirles responsabilidades".

En declaraciones a los medios previas a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), García ha respondido así a la queja de las comunidades autónomas del PP que han reprochado a la ministra que el estatuto marco no esté incluido en ninguno de los 20 puntos del orden del día, pese a que hay convocada una huelga indefinida de médicos para septiembre.

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García ha informado de que el Consejo de este viernes aprobará una transferencia de 235 millones de euros para la Atención Primaria y la Salud Bucodental, además de abordar el manual de buenas prácticas de la eutanasia, que recoge todas las aportaciones realizadas por los consejeros en el último Interterritorial.

Sobre el Estatuto Marco, la ministra ha descartado que se retire pese al descontento de las comunidades ya que ello supondría quedarse en el estatuto del PP del año 2003, "que es el que ha materializado la precariedad y los malestares que hoy venimos arrastrando".

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La ministra ha insistido en que el estatuto marco "lo único que hace es armonizar que un profesional en Murcia tenga las mismas condiciones de base o de partida, y las mismas garantías de calidad y de descansos que tiene otro profesional en Castilla-La Mancha o Castilla y León".

Ha subrayado que son las comunidades las que tienen que invertir y las que tienen que poner recursos "para que los profesionales puedan trabajar mejor y estén mejor remunerados".

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García ha insistido en que es la reforma laboral sanitaria "más ambiciosa después de 23 años" y que no hay un problema de financiación.

"No nos confundamos, esa es la excusa que están poniendo las comunidades autónomas para no mejorar las condiciones laborales. En los últimos años se ha incrementado la financiación y la transferencia a las comunidades autónomas que tienen un 43% más de dinero para invertir en sanidad", ha dicho.

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"Algunas han decidido invertir un 40 % y otras invierten un 25 %. Es una decisión política, pero aquí no hay un problema de financiación, que nadie se equivoque. Las comunidades están mejor financiadas que nunca", ha añadido.

Sobre las bajas laborales y las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ratificando la propuesta de Feijóo, la ministra ha recordado que "ese es el programa electoral del Partido Popular: rebajar las condiciones y las ayudes a las prestaciones sociales a los trabajadores con cualquier excusa".

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García ha acusado a Feijóo y a Ayuso de poner en duda a los profesionales médicos a la hora de prescribir bajas.

Y ha dicho, a modo de ejemplo, que no hay mayor absentismo que "los viajes de la señora Ayuso, el último a México, en el cual estuvo tres días de vacaciones pagados por los madrileños, más todos los viajes que ha hecho a Miami o del señor Mazón cuando se fue al Ventorro mientras estaban muriendo los valencianos".

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Por su parte y también antes del Interterritorial, el portavoz de las comunidades del PP y consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha criticado que "en ninguno de los puntos" del orden del día aparezca la huelga médica que "asola a las comunidades autónomas desde hace un año".

"Esto da idea de lo poco que le importa a la ministra la huelga convocada por los médicos para septiembre", ha considerado el consejero, que ha añadido que la ministra "se encuentra pendiente de otros intereses que no coinciden para nada con los de los ciudadanos"

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Ante las 14.000 alegaciones que ha recibido el estatuto marco, Vázquez ha recriminado a la ministra "que soslaye la tentación de pasar de largo esta fase de alegaciones" y le ha exigido que se estudien si lo que se quiere es tener un estatuto marco que complazca a todas las categorías profesionales y a las comunidades autónomas.EFE

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