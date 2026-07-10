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Miguel Román recibe el alta tras cuatro meses lesionado

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Vigo, 10 jul (EFE).- El centrocampista Miguel Román recibió este viernes el alta médica después de casi cuatro meses de recuperación de la fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierda que le obligó a pasar por el quirófano.

El canterano se lesionó el 10 de marzo durante un entrenamiento del Celta en la ciudad deportiva. Hasta entonces, había participado en 19 partidos de Liga y en 8 de la Liga Europa, siendo una pieza importante en el sistema de juego de Claudio Giráldez.

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La otra buena noticia para el técnico gallego es que el delantero Pablo Durán ya ha empezado a efectuar trabajo de campo, aunque sigue ejercitándose al margen de sus compañeros.

El atacante fue operado al finalizar la temporada para solucionar la inestabilidad en su hombro izquierdo, una lesión que le generó molestias durante el curso liguero. EFE

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dmg/cmm

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