Los parlamentos regionales europeos se citan hoy para hablar de IA y la centralización del presupuesto de la UE

La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) celebrará este viernes en el Senado una reunión de su Comité Permanente para hablar de asuntos de cooperación institucional entre parlamentos, debatir sobre la centralización del nuevo marco financiero plurianual y hacer seguimiento de los grupos de trabajo, como el que está dedicado a la Inteligencia Artificial (IA).

La cita está organizada bajo la Presidencia de la CALRE, que actualmente ostenta el Parlamento de Canarias, y se desarrollará en formato presencial y telemático para favorecer la participación de los miembros de la Conferencia procedentes de distintos territorios europeos.

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Este grupo de parlamentos regionales europeos nació en 1997 en Oviedo y forman parte diferentes representantes de asambleas legislativas de Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia, Portugal y España.

En concreto, los parlamentos autonómicos de España que se encuentran en esta Conferencia son los de Castilla-La Mancha; Comunidad Valenciana; Euskadi; Asturias; Andalucía; Canarias: Galicia; Cataluña; Extremadura; Baleares; La Rioja; Navarra y Cantabria.

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¿DE QUÉ SE HABLARÁ?

Según han informado a Europa Press fuentes de la Presidencia del Parlamento de Canarias, la reunión de este viernes servirá para preparar la próxima Asamblea Plenaria, hacer un seguimiento de los grupos de trabajo de la Conferencia y diversos asuntos de cooperación institucional entre los parlamentos regionales europeos.

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Sobre el uso de la Inteligencia Artificial, existe un grupo de trabajo que coordina la Asamblea Legislativa de Azores y expondrá en la reunión lo que se está debatiendo.

Del mismo modo, la cita servirá para debatir sobre el nuevo marco financiero, después de que la Comisión Europea haya propuesto centralizar por países la elaboración de estos fondos.

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