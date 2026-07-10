Espana agencias

Los forenses de Almería reciben seis de los doce cadáveres del incendio de Los Gallardos

Guardar
Google icon

Almería, 10 jul (EFE).- El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha recibido este viernes los cuerpos de seis de las doce personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), mientras que equipos forenses y de la Guardia Civil continúan trabajando en el levantamiento de los otros seis cadáveres, una tarea dificultada por lo inaccesible del terreno.

Según ha informado el recién constituido Centro Integrado de Datos (CID), los médicos forenses han practicado cuatro autopsias durante la mañana y tienen previsto realizar dos más a lo largo de la tarde sobre los cuerpos que ya se encuentran en las instalaciones del IML.

PUBLICIDAD

Este trabajo está resultando muy complejo debido al estado de los cadáveres, por lo que los especialistas no descartan solicitar apoyo adicional para agilizar las tareas.

El CID ha subrayado que, por el momento, no hay ninguna persona identificada y no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las víctimas mortales.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha apuntado que la mayoría serían de origen extranjero, entre ellos ciudadanos británicos.

Una vez que concluyan las autopsias, todas las muestras recogidas serán trasladadas, esta misma noche, en helicóptero a la sede central en Madrid del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, donde el departamento de Genética procederá a su análisis para confirmar las identificaciones.

Paralelamente al proceso forense, el centro ha confirmado que a lo largo de la mañana se han formalizado dos denuncias oficiales por desapariciones vinculadas al incendio.

Se espera que durante esta tarde puedan llegar al IML los otros seis cuerpos que permanecen en la zona. Su levantamiento ha sido autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Vera (Almería), que es el órgano judicial encargado de asumir la investigación oficial del siniestro.

Toda la información oficial de las víctimas se está canalizando a través del CID, que se ha activado a las 09:30 horas conforme al Real Decreto 32/2009 sobre sucesos con múltiples víctimas.

Este órgano técnico está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cuenta con con agentes especializados de Criminalística. Su función exclusiva es reunir y supervisar los diferentes informes de identificación.

La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado.

Red Eléctrica ha asegurado que la línea afectada en el inicio del incendio no es de su propiedad, mientras que Endesa ha explicado que sus técnicos se desplazaron a la zona a las 2 de la madrugada y determinaron que tampoco se trata de una instalación de la compañía ni de un elemento de la red de distribución. EFE

mma/bfv/mam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atresmedia defiende ‘AlaZ’ de ‘Pasapalabra’ ante la demanda impulsada por Mediaset por asemejarse a ‘El Rosco’: “Ha cumplido escrupulosamente la sentencia”

La cadena ha respondido con las diferencias clave entre ambas pruebas para mantener el programa en antena

Atresmedia defiende ‘AlaZ’ de ‘Pasapalabra’ ante la demanda impulsada por Mediaset por asemejarse a ‘El Rosco’: “Ha cumplido escrupulosamente la sentencia”

Por qué el incendio de Los Gallardos (Almería) se ha propagado tan rápido: “Estas condiciones han creado un escenario de riesgo extremo”

El fuego ya ha afectado a más de 3.200 hectáreas y ha provocado al menos 12 víctimas mortales

Por qué el incendio de Los Gallardos (Almería) se ha propagado tan rápido: “Estas condiciones han creado un escenario de riesgo extremo”

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Las compañías aéreas continuarán obligadas a suministrar avituallamiento y bebidas cada dos horas de retraso

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Sanidad aprueba un proceso de eutanasia abreviado para los casos más urgentes

El nuevo Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia incorpora una reducción de los trámites para los pacientes más graves

Sanidad aprueba un proceso de eutanasia abreviado para los casos más urgentes

Aitana se rompe un dedo y advierte de posibles cambios en su concierto de Zaragoza tras la polémica de la propuesta de cambio de hora por el Mundial

“No puedo prometer nada, al final yo no he decidido romperme el dedo”, ha explicado en su canal de difusión de Instagram

Aitana se rompe un dedo y advierte de posibles cambios en su concierto de Zaragoza tras la polémica de la propuesta de cambio de hora por el Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

ECONOMÍA

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo