Los forenses de Almería reciben seis de los doce cadáveres del incendio de Los Gallardos

Almería, 10 jul (EFE).- El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha recibido este viernes los cuerpos de seis de las doce personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), mientras que equipos forenses y de la Guardia Civil continúan trabajando en el levantamiento de los otros seis cadáveres, una tarea dificultada por lo inaccesible del terreno.

Según ha informado el recién constituido Centro Integrado de Datos (CID), los médicos forenses han practicado cuatro autopsias durante la mañana y tienen previsto realizar dos más a lo largo de la tarde sobre los cuerpos que ya se encuentran en las instalaciones del IML.

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Este trabajo está resultando muy complejo debido al estado de los cadáveres, por lo que los especialistas no descartan solicitar apoyo adicional para agilizar las tareas.

El CID ha subrayado que, por el momento, no hay ninguna persona identificada y no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las víctimas mortales.

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A pesar de ello, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha apuntado que la mayoría serían de origen extranjero, entre ellos ciudadanos británicos.

Una vez que concluyan las autopsias, todas las muestras recogidas serán trasladadas, esta misma noche, en helicóptero a la sede central en Madrid del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, donde el departamento de Genética procederá a su análisis para confirmar las identificaciones.

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Paralelamente al proceso forense, el centro ha confirmado que a lo largo de la mañana se han formalizado dos denuncias oficiales por desapariciones vinculadas al incendio.

Se espera que durante esta tarde puedan llegar al IML los otros seis cuerpos que permanecen en la zona. Su levantamiento ha sido autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Vera (Almería), que es el órgano judicial encargado de asumir la investigación oficial del siniestro.

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Toda la información oficial de las víctimas se está canalizando a través del CID, que se ha activado a las 09:30 horas conforme al Real Decreto 32/2009 sobre sucesos con múltiples víctimas.

Este órgano técnico está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cuenta con con agentes especializados de Criminalística. Su función exclusiva es reunir y supervisar los diferentes informes de identificación.

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La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado.

Red Eléctrica ha asegurado que la línea afectada en el inicio del incendio no es de su propiedad, mientras que Endesa ha explicado que sus técnicos se desplazaron a la zona a las 2 de la madrugada y determinaron que tampoco se trata de una instalación de la compañía ni de un elemento de la red de distribución. EFE

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