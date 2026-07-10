Los bomberos dan por controlado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

Barcelona, 10 jul (EFE).- Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado el incendio que se declaró el pasado miércoles en el núcleo de Pla de Manlleu, en el municipio de Aiguamúrcia (Tarragona), después de que la pasada noche quedara estabilizado el fuego de Guimerà (Lleida).

Actualmente están controlados los incendios de Aiguamúrcia, Gavà (Barcelona) y La Bisbal d'Empordà (Girona), y estabilizados los de Guimerà, Navarcles y Sentmenat, estos dos últimos en la provincia de Barcelona.

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Según informan los bomberos, en Guimerà la mejora de las condiciones y la estabilización del incendio han permitido levantar el confinamiento de vecinos, pero se mantienen las restricciones de movilidad en la zona.

El incendio de Guimerà se declaró el miércoles y, tras haber sido dado por estabilizado en la madrugada, se reavivó ayer tarde hasta el extremo que obligó a confinar a los vecinos de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella, el Polígono Industrial Rimbau y el Mas de Bondia, lo que afectó a unos 21.000 vecinos. Además, los Mossos d'Esquadra cortaron la carretera LV-2101.

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El confinamiento se levantó a las 22.50 horas tras quedar nuevamente estabilizado este incendio, en el que llegaron a trabajar 250 efectivos de los bomberos con 70 dotaciones.

Los Agentes Rurales actualizaron ayer el número de hectáreas afectadas por el incendio de Guimerà, de forma que las 167 del jueves, sumadas a las calcinadas el miércoles, arroja una cifra provisional total de 328 hectáreas quemadas, de las que 269 corresponden al espacio natural protegido de Granyena.

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En Guimerà continúa trabajando este viernes un dispositivo formado por 25 vehículos de los bomberos, en Sentmenat siguen en el terreno 14 unidades y en Navarcles permanecen dos medios para continuar las labores de extinción.

En el incendio ya controlado de Aiguamúrcia los bomberos mantienen un dispositivo con 6 vehículos.

Protección Civil mantiene la emergencia del plan Infocat por el peligro extremo y la simultaneidad de incendios en Cataluña. EFE