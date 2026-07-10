Las temperaturas máximas bajarán este viernes y habrá precipitaciones en el centro y norte

Madrid, 10 jul (EFE).- Las temperaturas máximas descenderán este viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38 ºC en algunas zonas, mientras en el centro y mitad norte peninsular se prevén precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, y en el resto habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un embolsamiento de aire frio en altura se situará sobre la península y dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con el desarrollo de nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas.

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En la mitad norte peninsular, las tormentas podrán ser localmente fuertes en interiores e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en menor medida, también será posible algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la cordillera Cantábrica occidental.

En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico, con tendencia a despejar, y con bancos de niebla matinales en el territorio gallego y área cantábrica.

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Las temperaturas máximas descenderán, con excepción del tercio noroeste peninsular y Baleares, donde habrá pocos cambios. Se superarán aún los 35 ºC en amplias zonas de la península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura.

Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la península y pocos cambios en Baleares. En los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste no bajarán de los 20 ºC.

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Soplará viento flojo en la península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán. Será moderado en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; viento variable en el resto.

- GALICIA: cielo nuboso o intervalos nubosos de nubes bajas, con probables brumas y algún banco de niebla asociado, salvo en Ourense, donde se espera cielo poco nuboso. Aumento de la nubosidad de evolución en el interior de la mitad oriental, donde podrán darse chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo.

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Temperaturas mínimas en ascenso, en descenso o con cambios ligeros; máximas con cambios ligeros, que alcanzarán los 36 grados en el Miño de Ourense. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.

- ASTURIAS: intervalos nubosos de nubes bajas -principalmente en la mitad norte-, con tendencia a poco nuboso y aumento de la nubosidad de evolución en zonas de montaña por la tarde, cuando serán probables chubascos tormentosos, que podrán ir ocasionalmente acompañados de granizo.

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Temperaturas con pocos cambios, excepto en las mínimas del litoral occidental que ascenderán. Viento flojo en régimen de brisas.

- CANTABRIA: intervalos nubosos de nubes bajas y altas y de nubosidad de evolución. Probables chubascos tormentosos, que podrán ir ocasionalmente acompañados de granizo en zonas de montaña de Liébana y sin descartar en el extremo sur.

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Temperaturas mínimas con ligeros ascensos; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo variable, con régimen de brisas en el interior. Rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos en zonas montañosas del interior, donde no se descartan lluvias y chubascos tormentosos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento; máximas en descenso, sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo en el litoral y flojo variable en el interior, sin descartar algún intervalo de mayor intensidad.

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- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable, flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

- NAVARRA: predominio de nubes altas y de evolución diurna, tendiendo a poco nuboso, sin descartar alguna bruma matinal en la vertiente cantábrica y en la sierra de Urbasa, y algún chubasco ocasionalmente tormentoso.

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Temperaturas mínimas al alza o sin cambios; máximas en aumento o en descenso; alcanzarán, e incluso se superarán puntualmente, los 37 ºC en el centro y en la Ribera y los 34 en zonas bajas del Pirineo. Viento flojo variable tendiendo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes asociadas a tormentas

- LA RIOJA: intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes, principalmente en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero o moderado descenso.

Viento variable, flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

- ARAGÓN: intervalos nubosos o poco nuboso, aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna en el sistema Ibérico. Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en el sistema Ibérico y el Pirineo, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes en el sureste de Teruel.

Temperaturas mínimas con variaciones locales y máximas en descenso generalizado, con registros todavía significativamente elevados pueden alcanzar los 38-40 ºC en zonas bajas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a intervalos de moderado en el valle del Ebro.

- CATALUÑA: intervalos nubosos o poco nuboso. Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en la vertiente norte y la divisoria del Pirineo. Temperaturas mínimas con variaciones locales y máximas en descenso, se pueden alcanzar los 38-39 ºC en zonas bajas del interior o prelitoral.

Viento flojo de dirección variable, ocasionalmente moderado en la mitad sur.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, sin descartar alguna nube de evolución diurna. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en las mínimas. Viento flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos y de evolución diurna. Chubascos tormentosos ocasionales que podrían ir acompañados, puntualmente, de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligeros ascensos locales; máximas en descenso, menos acusado en el oeste.

Se mantendrán significativamente altas en la zona metropolitana, sur, vegas y oeste, así como en zonas bajas de la sierra. Viento flojo variable, algo más intenso durante las horas centrales, sin descartar alguna racha fuerte asociada a la actividad tormentosa.

- CASTILLA - LA MANCHA: intervalos de nubosidad con tendencia a despejar, y de evolución diurna. Chubascos tormentosos que podrán ser localmente intensos y con granizo. Las tormentas podrán ser, de forma ocasional, de carácter seco. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios.

Las máximas bajarán. Viento flojo, sin descartar alguna racha muy fuerte asociada a la actividad tormentosa.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde no se descartan chubascos aislados acompañados de tormenta. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en el caso de las máximas en la Marina Alta.

Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas en descenso; localmente sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a moderados.

- BALEARES: predominio de cielo poco nuboso, con algunas nubes medias y altas. Brumas y algún banco de niebla matinales. Temperaturas nocturnas con mínimas de 19 a 26 ºC y máximas en ligero descenso o con pocos cambios, pudiéndose alcanzar los 40 o 41 ºC en Mallorca. Viento en general flojo, con brisas.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas en descenso generalizado. Vientos flojos; moderados en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes ocasionales.

- CANARIAS: intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las demás islas, con algunas lloviznas ocasionales, con apertura de amplios claros. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso moderado a notable en zonas de interior, especialmente en las máximas.

Se podrán alcanzar localmente 30 °C en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Viento moderado, con intervalos de fuerte. En cumbres centrales de Tenerife, viento fuerte, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes, que disminuirá a moderado. EFE