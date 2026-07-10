La Xunta archiva definitivamente el proyecto de la fábrica de celulosa de Altri en Lugo

Santiago de Compostela, 10 jul (EFE).- La consejera de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este viernes que ha archivado de forma definitiva el expediente del proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa no son "adecuadas o suficientes" para seguir adelante.

"Hace escasas horas acabamos de comunicar a la empresa Altri la resolución de archivo de su expediente", ha declarado a medios al margen de un acto en Santiago de Compostela.

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La Xunta de Galicia anunció en febrero pasado que había iniciado el proceso para archivar el proyecto de Altri para construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei. EFE

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