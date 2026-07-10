La Guardia Civil habilita oficina para identificar a víctimas de incendio de Los Gallardos

Almería, 10 jul (EFE).- La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha (Almería), a raíz del trágico incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos.

Según fuentes del instituto armado, el objetivo prioritario de este dispositivo es la localización de las personas en paradero desconocido y proceder a la toma de las muestras de ADN necesarias entre sus allegados.

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Con esta medida, buscan lograr la identificación oficial de las víctimas mortales en el plazo más breve posible.

En paralelo a las labores de identificación, y para dar soporte en estos momentos de máxima gravedad, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y el 112 han puesto a disposición el teléfono de atención a familiares 677 904 624.

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Este servicio telefónico ha sido habilitado específicamente por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED). Su finalidad es ofrecer atención continuada, apoyo psicológico e información actualizada a los familiares de las personas afectadas por el fuego.

Ambos servicios se han activado tras una jornada en la que se ha confirmado el fallecimiento de once personas. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía," la mayoría o la totalidad" de las víctimas mortales podrían ser de origen extranjero -con los primeros indicios apuntando a ciudadanos de nacionalidad británica-, extremo que deberá ser ratificado mediante las pruebas de ADN que ya coordina la Guardia Civil. EFE

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