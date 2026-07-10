La Guardia Civil baraja la caída de un cable eléctrico como posible origen del incendio

Sevilla, 10 jul (EFE).- La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos (Almería) y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado, que colabora con las diligencias judiciales derivadas de esta emergencia.

El Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Benemérita participa además en las actuaciones técnico-forenses que han sido requeridas por la autoridad judicial.

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Red Eléctrica ha aclarado, por su parte, que la línea afectada en el inicio del devastador incendio forestal no es de su propiedad, mientras que Endesa ha detallado que sus técnicos se desplazaron a la zona a las 2 de la madrugada y determinaron que tampoco se trata de una instalación de esta compañía, ni de un elemento de la red de distribución.

La información técnica disponible, han informado a EFE fuentes de Endesa, indica que además el cable de instalación "privada" carecía de tensión. EFE

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