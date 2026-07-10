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La Familia Real y jóvenes de la Fundación Princesa de Girona participarán en una jornada en Empúries

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La Familia Real y jóvenes vinculados a la Fundación Princesa de Girona, participarán el próximo miércoles 15 de julio en la segunda jornada de los Premios Princesa de Girona 2026 en las ruinas de Empúries (Girona).

Por la mañana, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía visitarán la ciudad griega y el espacio museístico del yacimiento de Empúries y podrán conocer el trabajo que desarrolla un grupo de jóvenes arqueólogos que participa en las excavaciones del enclave, informa la fundación en un comunicado este viernes.

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Posteriormente, ya acompañadas por los Reyes Felipe VI y Letizia, asistirán a la presentación de las conclusiones del Consejo Asesor Joven (CAJ), el órgano consultivo de la Fundación formado por unos 20 jóvenes vinculados a la entidad.

Presidido por Felipe Campos, consejero delegado en Aigües de Barcelona, ceo de la Asociación Educativa Itaca y Premio Princesa de Girona Social 2013, el CAJ trabaja para identificar los principales retos que preocupan a las nuevas generaciones y formular propuestas que contribuyan a orientar la actividad de la Fundación y el desarrollo de iniciativas con impacto social.

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El CAJ ha desarrollado un informe con unos Objetivos de Desarrollo Generacional (ODG) que plantean respuestas "concretas y medibles a los retos de la juventud y aspira a convertirse en una hoja de ruta para la generación actual"; y este informe estará disponible en el Observatorio Princesa de Girona.

La celebración de esta segunda jornada pone de manifiesto el compromiso de la Fundación Princesa de Girona con el "acompañamiento a largo plazo de los jóvenes promoviendo espacios de diálogo, colaboración e inspiración" que trascienden la entrega anual de los Premios.

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