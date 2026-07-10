La española Leslie Romero accede a las rondas finales con el cuarto mejor tiempo

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- La escaladora española Leslie Romero volvió a demostrar el excelente momento de forma por el que atraviesa y certificó su clasificación para las rondas finales de la prueba de velocidad de la Copa del Mundo que se disputa en Chamonix (Francia), tras cerrar este viernes la ronda preliminar con el cuarto mejor tiempo.

Romero, que ya fue quinta la pasada semana en Cracovia, no necesitó acercarse a su récord de España, los 6.26 segundos que firmó en la ciudad polaca, para asegurarse un puesto en los octavos de final con una marca de 6.43 segundos.

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Una ronda en la que Leslie Romero se enfrentará con la también española Carla Martínez, que cerró la fase previa en decimotercera posición con una marca de 6.66 segundos.

Menos fortuna tuvo en la categoría masculina Erik Noya que no pudo superar la ronda preliminar, tras firmar un mejor tiempo de 5.02 en sus dos ascensiones, que dejaron al español a 6 centésimas de lograr el billete para los octavos de final.EFE

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