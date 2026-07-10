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La CNMC aprueba cambios para promover que las renovables participen en control de tensión

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Madrid, 10 jul (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado modificar dos procedimientos de operación para incentivar que las renovables participen en el control de tensión del sistema eléctrico, contribuyendo a reducir el coste de la operación que hoy se realiza con ciclos combinados.

Según ha explicado este viernes en una nota, se trata de una nueva fase en la adaptación del marco regulatorio iniciada en 2025 e incluye, entre otras novedades, una mejora de los incentivos económicos del servicio para promover la participación de las instalaciones capaces de prestarlo.

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La resolución de la CNMC da luz verde a la modificación de los procedimientos de operación eléctricos 7.4 y 14.4 en un contexto de elevada penetración de generación renovable, basada en electrónica de potencia, y por la necesidad de recursos adicionales para gestionar la tensión de forma más eficiente.

El regulador incorpora una nueva modalidad de prestación básica que permitirá que determinadas instalaciones que no disponen de los sistemas de comunicación necesarios para recibir consignas variables en tiempo real puedan contribuir más activamente al control de tensión.

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La medida busca facilitar la transición hacia esquemas más avanzados de regulación de tensión.

Además, la CNMC revisa el esquema retributivo del servicio para incentivar la participación. En concreto, incrementa la retribución asociada al servicio voluntario de seguimiento de consignas en tiempo real, y establece una específica para las horas en las que las instalaciones prestan esta actividad sin dar energía activa.

De igual modo introduce una compensación ligada a la potencia instalada para cubrir costes de adaptación tecnológica, por ejemplo. Estas iniciativas pretenden acelerar la habilitación de nuevas instalaciones y aumentar la disponibilidad de recursos capaces de contribuir a la estabilidad de la tensión.

El organismo también requiere al operador del sistema, Red Eléctrica, para que elabore y publique información periódica sobre las necesidades zonales de control de tensión, los recursos disponibles y previstos y las soluciones más adecuadas.

El documento de la CNMC analiza, asimismo, las alegaciones de comercializadoras que plantearon que el coste del servicio de control de tensión debería financiarse mediante un precio regulado incluido en peajes y cargos, y no como un componente del coste de adquisición de la energía en el mercado.

En un ámbito más amplio, estas compañías solicitaron que ese enfoque se extendiera a la financiación de las restricciones técnicas -mecanismo del que dispone Red Eléctrica para mantener el equilibrio del sistema-.

Precisamente este marzo, unas 80 comercializadoras eléctricas de la Península Ibérica manifestaron a los gobiernos español y portugués su preocupación por el impacto de los costes asociados a servicios de ajuste, que veían intensificados por el modo reforzado en el que se opera el sistema en España tras el apagón de 2025.

Para la CNMC, establecer un precio regulado para recuperar el coste de las restricciones técnicas podría aportar estabilidad y previsibilidad a los comercializadores; sin embargo, no eliminaría la incertidumbre económica subyacente, sino que la trasladaría a los consumidores.

De este modo, si se establece un precio regulado, éste debería revisarse de forma frecuente para evitar déficits o superávits derivados de la evolución real de la operación del sistema.

En consecuencia, prosigue, el consumidor con contrato a precio fijo pasaría de tener un precio asegurado durante un año a estar expuesto a las variaciones derivadas de estas revisiones, perdiendo la estabilidad que actualmente le ofrece el comercializador.

Asimismo, dado que los contratos vigentes ya incorporan la reciente evolución del coste de las restricciones técnicas, la introducción de un precio regulado "debería abordarse con cautela". De ahí que la CNMC defienda la necesidad de un análisis detallado para garantizar que aporta una ventaja clara para el consumidor.

El organismo ve más prioritario seguir trabajando para reducir los costes de las restricciones técnicas, una meta para la que ahora lanza esta resolución, que incentiva que las renovables presenten el servicio de control de tensión. Ello permitiría reducir la programación de ciclos combinados, de mayor coste al emplear gas.

El procedimiento de operación 7.4, que ya fue modificado después del 'cero eléctrico' para permitir que las renovables controlaran la tensión igual que la generación convencional, seguirá en revisión para mejorar la eficiencia del servicio.

En paralelo, la CNMC analiza la propuesta conjunta de Red Eléctrica y de los distribuidores sobre un posible proyecto piloto de control de tensión, para fomentar una participación más dinámica de la demanda en la prestación de este servicio. EFE

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