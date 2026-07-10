La clase política traslada sus condolencias por el incendio mortal de Almería

Sevilla, 10 jul (EFE).- El incendio forestal que afecta al Levante almeriense, que deja al menos once fallecidos en la zona de Los Gallardos, ha generado en las últimas horas las reacciones por parte de la clase política, que ha trasladado su dolor y condolencias por las víctimas y mensajes de ánimo a los efectivos desplegados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado de madrugada su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio forestal, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha trasladado su consternación ante esta "tragedia".

PUBLICIDAD

Antes, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, también había enviado su apoyo a los vecinos y responsables municipales de Los Gallardos, Bédar y Lubrín y a los profesionales que trabajan en la extinción.

El portavoz de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha publicado que está "consternado" por la tragedia del incendio, ha enviado cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados.

PUBLICIDAD

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho que está muy pendiente de las trágicas noticias que llegan del incendio y ha enviado igualmente todo su cariño a las familias de las víctimas.

El coordinador federal de IU y diputado en el Parlamento andaluz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha referido a la "enorme tragedia" que supone este incendio, cuya cifra de víctimas "desgarra", por lo que ha enviado su solidaridad con la población y las familias de las fallecidos. EFE

PUBLICIDAD