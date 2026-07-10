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La Audiencia Nacional investigará a dos mandos militares israelíes por la flotilla a Gaza

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Madrid, 10 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite dos querellas para investigar a dos mandos militares israelíes por un delito de detención ilegal durante el abordaje el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Contra el criterio de la Fiscalía, el juez ha decidido admitir a trámite dos querellas interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y varios particulares contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y al comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg. EFE

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