Jorge Jesus sustituye a Roberto Martínez al frente de la selección de Portugal

Lisboa, 10 jul (EFE).- El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal como sustituto del español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en redes sociales.
"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus", escribió la entidad en una publicación en Instagram.
Jesus, de 71 años, cuenta en su trayectoria con etapas en el Benfica, el Sporting o el Flamengo brasileño, y se pone al frente de la selección de su país tras una temporada en el Al Nassr saudí, donde coincidió con Cristiano Ronaldo y João Félix y se proclamó campeón.EFE
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