Inditex nombra a Alfredo Ferro director de Zara Mujer tras la salida de Beatriz Padín

Madrid, 10 jul (EFE).- Inditex ha nombrado a Alfredo Ferro como nuevo director de Zara Mujer en sustitución de Beatriz Padín, ya exmiembro del Comité de Dirección, ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Padín, al frente de Zara Mujer en los últimos 25 años, ha decidido finalizar su trayectoria profesional en el grupo y, por tanto, deja sus responsabilidades tanto en Zara como en Inditex después de más de cuatro décadas, añade la multinacional.

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Su sustituto, Alfredo Ferro, hasta ahora director (desde 2013) de Zara Basic (una de las tres áreas que conforman Zara Mujer) acumula una trayectoria de más de 30 años en el grupo Inditex.

La composición del Comité de Dirección, tras la salida de Beatriz Padín, queda como sigue: Miguel Díaz (director financiero y de Operaciones de Zara); Ignacio Fernández (director general corporativo); Antonio Flórez de la Fuente (director de Bershka); Javier García (director de Digital); Begoña López-Cano (directora general de Personas); Jorge Pérez (director de Massimo Dutti); Óscar Pérez (director de Zara); Andrés Sánchez (director financiero); Jordi Triquell (director de Stradivarius). EFE

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