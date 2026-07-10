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Igualdad activa un plan para los servicios de violencia contra mujeres en zonas con fuegos

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Madrid, 10 jul (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un plan de actuación estival para garantizar la continuidad y buen funcionamiento de los servicios de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres en zonas afectadas por incendios forestales durante el verano, ha informado este viernes el departamento.

La altas temperaturas elevan el riesgo de incendios y, en ese contexto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha remitido una comunicación a las unidades distribuidas por todo el territorio español.

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Se les pide que permanezcan en permanente contacto con las administraciones y los servicios pertinentes de las áreas que puedan resultar afectadas por las llamas y realicen una especial vigilancia, con el fin de anticiparse a posibles incidencias en el funcionamiento de los servicios de atención a las víctimas.

Además, se busca asegurar que se les brinda el apoyo o el acompañamiento adicional que puedan necesitar, en coordinación con los organismos competentes en este ámbito.

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De igual modo, los servicios Atenpro y Cometa realizarán un exhaustivo seguimiento individualizado de las situaciones de las usuarias residentes en los municipios que se vean afectados por el fuego.

Esto permitirá comprobar que mantienen el acceso a los recursos de protección, valorar posibles necesidades derivadas de las emergencias y, en caso necesario, activar los mecanismos de coordinación oportunos para garantizar su seguridad y la continuidad de la atención.

Con este plan, el Ministerio de Igualdad reafirma su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y con optimizar el funcionamiento de las herramientas que están a su disposición, para que permanezcan operativas incluso en situaciones de emergencia. EFE

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