Hugo González, Joel López, Burcio, Óscar Marcos y Arcos harán la pretemporada con el Celta

Vigo, 10 jul (EFE).- Hugo González, Joel López, Hugo Burcio, Ángel Arcos y Óscar Marcos, futbolistas del Celta Fortuna, realizarán la pretemporada con el primer equipo, informó este viernes el técnico del filial, Fredi Álvarez.

El valenciano Hugo González, máximo goleador del Fortuna, ya tuvo minutos en Liga y Copa del Rey con el primer equipo durante el pasado curso. Burcio también tuvo minutos en Liga, mientras que Ángel Arcos disputó la competición continental con el primer equipo.

PUBLICIDAD

Fredi Álvarez destacó que el Celta Fortuna mantendrá “el bloque” del equipo que logró el histórico ascenso a LaLiga Hypermotion, el cual reforzarán con “tres o cuatro jugadores”.

“La exigencia en Segunda será mucho mayor, pero nuestros jóvenes jugadores también van a tener un año más y eso le va a dar un poco más de experiencia para afrontar estos partidos. Confiamos mucho en nuestra cantera, pero tenemos que acertar en esos tres o cuatro fichajes que vamos a hacer”, subrayó.

PUBLICIDAD

En este sentido, avanzó que buscarán en el mercado “un central, un mediocentro y algún atacante, dependiendo un poco de lo que pase con los jugadores que van a hacer la pretemporada con el primer equipo”. EFE

dmg/apa