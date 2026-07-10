Hoy será noticia. Sábado, 11 de julio

INCENDIOS FORESTALES
Medios aéreos y terrestres continúan luchando contra el incendio de Los Gallardos
Almería (EFE).- Los medios aéreos y terrestres continúan luchando contra el incendio que se declaró el jueves en Los Gallardos (Almería) con un balance provisional de doce fallecidos y una veintena de personas sin localizar, además de un millar de desalojados.
PUBLICIDAD
La reactivación del incendio en la zona noroeste del perímetro ha obligado a ordenar nuevos desalojos.
PARTIDOS PP
Núñez Feijóo clausura el XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP en Valladolid
Valladolid (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el XVI Congreso de Nuevas Generaciones que renueva su dirección con un nuevo presidente, Ignacio Dancausa.
PUBLICIDAD
Dancausa releva a Bea Fanjul tras más de seis años en el cargo.
PARTIDOS SUMAR
Sumar renueva su dirección en la asamblea de este sábado tras su grave crisis interna
Madrid (EFE).- El partido Movimiento Sumar celebra este sábado su asamblea extraordinaria en la que renovará su dirección tras sufrir una grave crisis interna e inaugurará una nueva etapa sin Yolanda Díaz, que se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de la formación que ella fundó en 2023.
PUBLICIDAD
Está previsto, no obstante, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo acuda como público al acto de clausura de la asamblea el sábado por la tarde, han confirmado a EFE fuentes del partido.
FESTIVAL MAD COOL
Mad Cool cierra su festival con su programación más indie
Madrid (EFE).- Mad Cool 2026 cierra la edición con la que ha celebrado los diez años de su creación con su programación "más indie".
Último cartel integrado por iconos de la música alternativa como Nick Cave & The Bad Seeds, David Byrne o Pulp.
CAP ROIG
Anastacia actúa en el festival de Cap Roig
Palafrugell (Girona) (EFE).- Anastacia pasa este verano por el festival de Cap Roig, donde interpretará algunos de sus éxitos más conocidos.
La cantantes norteamericana atesora unas ventas que superan los 30 millones de discos en todo el mundo después de su debut en 2000 con el álbum 'Not that kind'.
PUBLICIDAD
EL TIEMPO
Máximas de hasta 38ºC y tormentas en el Cantábrico, muy fuertes en Galicia
Madrid, 10 jul (EFE).- El sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes con granizo en el Cantábrico occidental, sin descartar que sean locamente muy fuertes en Galicia; las máximas se mantendrán elevadas y dejarán valores de hasta 38ºC en la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.
PUBLICIDAD
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con intervalos de nubes altas que entrarán desde el sur peninsular a lo largo del día; la nubosidad baja matinal dejará bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico y la fachada oriental peninsular, con calima en el sureste y Baleares.
EFE
plv
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD