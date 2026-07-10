Hoy será noticia. Sábado, 11 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Medios aéreos y terrestres continúan luchando contra el incendio de Los Gallardos

Almería (EFE).- Los medios aéreos y terrestres continúan luchando contra el incendio que se declaró el jueves en Los Gallardos (Almería) con un balance provisional de doce fallecidos y una veintena de personas sin localizar, además de un millar de desalojados.

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La reactivación del incendio en la zona noroeste del perímetro ha obligado a ordenar nuevos desalojos.

PARTIDOS PP

Núñez Feijóo clausura el XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP en Valladolid

Valladolid (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el XVI Congreso de Nuevas Generaciones que renueva su dirección con un nuevo presidente, Ignacio Dancausa.

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Dancausa releva a Bea Fanjul tras más de seis años en el cargo.

PARTIDOS SUMAR

Sumar renueva su dirección en la asamblea de este sábado tras su grave crisis interna

Madrid (EFE).- El partido Movimiento Sumar celebra este sábado su asamblea extraordinaria en la que renovará su dirección tras sufrir una grave crisis interna e inaugurará una nueva etapa sin Yolanda Díaz, que se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de la formación que ella fundó en 2023.

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Está previsto, no obstante, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo acuda como público al acto de clausura de la asamblea el sábado por la tarde, han confirmado a EFE fuentes del partido.

FESTIVAL MAD COOL

Mad Cool cierra su festival con su programación más indie

Madrid (EFE).- Mad Cool 2026 cierra la edición con la que ha celebrado los diez años de su creación con su programación "más indie".

Último cartel integrado por iconos de la música alternativa como Nick Cave & The Bad Seeds, David Byrne o Pulp.

CAP ROIG

Anastacia actúa en el festival de Cap Roig

Palafrugell (Girona) (EFE).- Anastacia pasa este verano por el festival de Cap Roig, donde interpretará algunos de sus éxitos más conocidos.

La cantantes norteamericana atesora unas ventas que superan los 30 millones de discos en todo el mundo después de su debut en 2000 con el álbum 'Not that kind'.

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EL TIEMPO

Máximas de hasta 38ºC y tormentas en el Cantábrico, muy fuertes en Galicia

Madrid, 10 jul (EFE).- El sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes con granizo en el Cantábrico occidental, sin descartar que sean locamente muy fuertes en Galicia; las máximas se mantendrán elevadas y dejarán valores de hasta 38ºC en la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con intervalos de nubes altas que entrarán desde el sur peninsular a lo largo del día; la nubosidad baja matinal dejará bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico y la fachada oriental peninsular, con calima en el sureste y Baleares.

EFE

plv