Hacienda remite a las comunidades el detalle de su propuesta de financiación autonómica

Madrid, 10 jul (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a las comunidades autónomas el borrador del acuerdo del nuevo sistema de financiación, en el que explica en detalle la propuesta cuyas líneas generales se presentaron en enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Según han indicado fuentes del Ministerio de Hacienda, la propuesta implica para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco- un incremento de la financiación de 20.975 millones de euros.

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Además, el departamento que dirige Arcadi España asegura que el modelo de financiación no solo supondrá más recursos para todas las comunidades sin excepción sino que incrementará la solidaridad interterritorial, elevará la autonomía fiscal, blindará el Estado de bienestar y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado.

Las fuentes de Hacienda han apuntado que el Gobierno está abierto al diálogo y tiende la mano a todas las comunidades para seguir debatiendo el modelo en los próximos comités técnicos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá al efecto el próximo día 29, y en el Congreso de los Diputados.

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También, que el titular de Hacienda insiste en que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que garantiza que las comunidades que acepten el modelo contarán con los mayores recursos de su historia para la sanidad y la educación pública, para la dependencia y para el resto de servicios que prestan.

Arcadi España defiende que es un error rechazar por puro interés partidista un modelo de financiación que aporta más recursos para la ciudadanía e insiste en la necesidad de mantener un debate sereno y constructivo.

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Recuerda además que el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades, de modo que por ejemplo el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida y el educativo en otra con mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Entre las bases y principios del modelo, el Ministerio de Hacienda destaca que la propuesta contempla nuevas variables de población; incrementa la capacidad tributaria y eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, y amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de 'nivelación horizontal' equitativo, objetivo y transparente.

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La mayor autonomía se refleja asimismo en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios; el modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático; y se garantiza el 'statu quo' para que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo. EFE