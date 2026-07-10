Grecia y Portugal sufrieron los peores incendios del siglo en el continente europeo

Madrid, 10 jul (EFE).- El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que por el momento ha provocado la muerte de 11 personas, es uno de los peores ocurrido en España en este siglo, pero lejos de las tragedias desatadas por este tipo de siniestros en Grecia en 2007 y 2018, con cerca de 200 muertos en conjunto, y Portugal en 2017, con 66 fallecidos.

A semejanza de lo ocurrido en Almería, la mayoría de las víctimas de los graves incendios de Grecia y Portugal no murieron combatiendo el fuego, sino atrapadas mientras intentaban huir —en carreteras colapsadas, dentro de sus propios coches— por la velocidad extrema con la que avanzaron las llamas.

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Por orden cronológico, esta es la relación de los incendios forestales con mayor número de fallecidos en Europa:

- Entre el 23 y el 27 de agosto de 2007, varios incendios simultáneos arrasaron el sur del Peloponeso -especialmente la zona de Zacharo, donde se hallaron más de 30 cuerpos- y la isla de Eubea en Grecia.

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Estos fuegos dejaron al menos 67 muertos en esos pocos días de agosto, mientras que el balance de toda la temporada, sumando los incendios de julio, alcanzó las 84 víctimas mortales.

- Desde el 17 al 24 de junio de 2017, un conjunto de incendios originados cerca de Pedrógão Grande (centro de Portugal) se convirtió en la mayor tragedia forestal de la historia del país, con 66 muertos (65 civiles y 1 bombero).

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La mayoría de las víctimas murieron en la carretera N236, atrapadas en sus coches cuando las llamas la atravesaron.

- Del 14 al 17 de octubre, apenas cuatro meses después, una nueva ola de incendios, coincidiendo con el paso del huracán Ophelia, provocó 45 muertos en Portugal y 4 en España (49 en total) en cuestión de un par de días.

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- Del 23 al 24 de julio de 2018 tuvo lugar el incendio forestal más mortífero del siglo en Europa. En esas 48 horas, el fuego arrasó las localidades costeras de Mati y Kokkino Limanaki, cerca de Atenas (Grecia).

Hubo 104 muertos confirmados, muchos de ellos atrapados en sus casas, coches o ahogados intentando huir por el mar.

Fue el segundo incendio forestal más letal del mundo en el siglo XXI, tras los "Black Saturday" de Australia en 2009, con 173 muertos, y el más mortífero en Europa en más de un siglo. EFE

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