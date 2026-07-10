Espana agencias

Grecia y Portugal sufrieron los peores incendios del siglo en el continente europeo

Guardar
Google icon

Madrid, 10 jul (EFE).- El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que por el momento ha provocado la muerte de 11 personas, es uno de los peores ocurrido en España en este siglo, pero lejos de las tragedias desatadas por este tipo de siniestros en Grecia en 2007 y 2018, con cerca de 200 muertos en conjunto, y Portugal en 2017, con 66 fallecidos.

A semejanza de lo ocurrido en Almería, la mayoría de las víctimas de los graves incendios de Grecia y Portugal no murieron combatiendo el fuego, sino atrapadas mientras intentaban huir —en carreteras colapsadas, dentro de sus propios coches— por la velocidad extrema con la que avanzaron las llamas.

PUBLICIDAD

Por orden cronológico, esta es la relación de los incendios forestales con mayor número de fallecidos en Europa:

- Entre el 23 y el 27 de agosto de 2007, varios incendios simultáneos arrasaron el sur del Peloponeso -especialmente la zona de Zacharo, donde se hallaron más de 30 cuerpos- y la isla de Eubea en Grecia.

PUBLICIDAD

Estos fuegos dejaron al menos 67 muertos en esos pocos días de agosto, mientras que el balance de toda la temporada, sumando los incendios de julio, alcanzó las 84 víctimas mortales.

- Desde el 17 al 24 de junio de 2017, un conjunto de incendios originados cerca de Pedrógão Grande (centro de Portugal) se convirtió en la mayor tragedia forestal de la historia del país, con 66 muertos (65 civiles y 1 bombero).

La mayoría de las víctimas murieron en la carretera N236, atrapadas en sus coches cuando las llamas la atravesaron.

- Del 14 al 17 de octubre, apenas cuatro meses después, una nueva ola de incendios, coincidiendo con el paso del huracán Ophelia, provocó 45 muertos en Portugal y 4 en España (49 en total) en cuestión de un par de días.

- Del 23 al 24 de julio de 2018 tuvo lugar el incendio forestal más mortífero del siglo en Europa. En esas 48 horas, el fuego arrasó las localidades costeras de Mati y Kokkino Limanaki, cerca de Atenas (Grecia).

Hubo 104 muertos confirmados, muchos de ellos atrapados en sus casas, coches o ahogados intentando huir por el mar.

Fue el segundo incendio forestal más letal del mundo en el siglo XXI, tras los "Black Saturday" de Australia en 2009, con 173 muertos, y el más mortífero en Europa en más de un siglo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Los pasajeros, que experimentaron momentos de tensión durante el vuelo, fueron desembarcados y reubicados en otro avión

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

La UCO consideró que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo