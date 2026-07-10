Ganan intensidad fuegos de Caboalles y Canseco (León), con Espina y Porqueros ya estables

León, 10 jul (EFE).- Un incendio que afecta desde el martes a la localidad de Caboalles de Arriba y otro que se originó el miércoles en la de Canseco son los fuegos que más preocupan este viernes en la provincia de León, en la que ya se han dado por estabilizados otros dos grandes incendios, uno en Porqueros y otro en Espina de Tremor.

Ambos incendios, el de Caboalles de Arriba y el de Canseco, han ido ganando intensidad en las últimas horas y en los dos se ha establecido el índice de gravedad potencial (IGR) 1 por la previsión de tardar más de doce horas en sofocarlos, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

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El de Caboalles de Arriba, en el término municipal de Villablino, se originó el pasado martes, al parecer por rayos, y se ha elevado a IGR 1 este viernes poco antes de las diez de la mañana.

En su extinción han llegado a trabajar 22 medios, con 5 desplegados sobre el terreno en estos momentos.

El fuego en Canseco, en el municipio de Cármenes, iniciado al parecer de forma intencionada el pasado miércoles, se elevó a IGR 1 este jueves por la tarde por el mismo motivo y en sofocarlo trabajan actualmente 17 medios, con 33 totales que han llegado a intervenir.

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Por otra parte ya se han dado por estabilizados otros dos grandes incendios que han preocupado esta semana en la provincia leonesa, el de Porqueros y el de Espina de Tremor.

El primero obligó en su momento a cortar una carretera nacional y la circulación de los trenes entre esa localidad y Ponferrada, confinó 60 vecinos y su índice de gravedad potencial llegó a ser de nivel 2.

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El incendio de Espina de Tremor, en el municipio de Igueña, se originó, probablemente por rayos, el pasado martes en torno a las cinco y media de la tarde y permaneció en IGR 1 desde una hora después de su inicio hasta las 9:30 horas de este viernes cuando se ha dado por estabilizado.

También sigue activo en la provincia de León otro fuego, el que afecta a Ribota de Sajambre, en los Picos de Europa, que se originó el 26 de junio al parecer por rayos y que también alcanzó el IGR 2 tras haber obligado a confinar una veintena de vecinos de la localidad y afectar al tráfico de la N-525. EFE

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