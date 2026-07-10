Espana agencias

Francia toma nota de la decisión del PP de llevar el Tratado de Amistad al TC y confía en que se resuelva rápido

Guardar
Google icon
Imagen M6OLJRMOQVBTBCLPAQMNNAPS7E

La Embajada de Francia en España ha tomado nota de la decisión del Senado, promovida por el PP que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, de llevar al Tribunal Constitucional el Tratado de Amistad entre los dos países y ha confiado en que el proceso se pueda completar lo más rápidamente posible.

"Tomamos buena nota de este recurso, que respetamos, y ahora corresponde al Tribunal Constitucional español pronunciarse sobre esta cuestión jurídica y técnica, y a los parlamentarios votar su ratificación", ha traslado la Embajada en un comunicado remitido a Europa Press.

PUBLICIDAD

Desde la legación diplomática francesa han precisado que seguirán "con atención las próximas etapas del proceso de ratificación", que está suspendido a la espera de que se pronuncie el Constitucional sobre el requerimiento que le ha hecho el Senado respecto a la constitucionalidad del artículo 2.4 que prevé la participación de un ministro del otro país en el Consejo de Ministros.

En este sentido, han confiado en que "pueda completarse rápidamente, en beneficio de los millones de franceses y españoles que dan vida a diario a nuestra relación bilateral y, en particular, de aquellos que viven en las zonas fronterizas".

PUBLICIDAD

"Francia y España comparten ambiciones comunes: el refuerzo de la autonomía estratégica europea, la transición ecológica y digital, y la seguridad y la cohesión de nuestras sociedades", ha resaltado la Embajada francesa, reivindicando que "en un momento en el que Europa y el mundo atraviesan un período de gran inestabilidad, debemos, más que nunca, estar unidos y reforzar nuestro diálogo".

El Senado acordó este jueves, gracias a los votos de PP y Vox, pedir al Constitucional que se pronuncie sobre el citado artículo al considerar que se mantienen las dudas pese a la "cláusula interpretativa" acordada entre los dos gobiernos que aclara que el ministro francés no participará en el Consejo de Ministros propiamente dicho sino en una reunión 'ad hoc'.

Esta es la segunda ocasión en la que el Senado pide la opinión del Constitucional respecto al tratado, tras hacer lo propio en febrero de 2025. El alto tribunal terminó pronunciándose en diciembre para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y por tanto no podía ser ratificado, dado que al ser un tratado internacional requiere el aval de ambas cámaras.

Con este paso, el proceso de ratificación queda paralizado a la espera de que se pronuncie el Constitucional, después de que el Congreso de los Diputados diera su visto bueno el pasado 18 de junio a pesar del voto en contra de PP y Vox gracias a que Junts y Podemos, que un año antes de abstuvieron en la Cámara Baja, votaron a favor.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Los pasajeros, que experimentaron momentos de tensión durante el vuelo, fueron desembarcados y reubicados en otro avión

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 julio

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

La UCO consideró que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo