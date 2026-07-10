Feijóo suspende su agenda para seguir desde Madrid los incendios de Almería

Madrid, 10 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido la agenda que tenía previsto para este viernes en Valladolid para seguir desde Madrid la evolución de los incendios en Los Gallardos en Almería.

Fuentes del PP han asegurado que Núñez Feijóo tenía previsto asistir esta tarde al Congreso de Nuevas Generaciones que se celebra en esa ciudad, y después ver el partido de la selección española, junto a miles de ciudadanos, en la plaza de Zorrilla.

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Sin embargo, ha decidido finalmente no viajar y permanecer en la capital de España para seguir "las dolorosas consecuencias" de los incendios, en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El número de fallecidos en el incendio de Los Gallardos en Almería podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras que hay aún 19 personas que están sin localizar, según ha informado el presidente andaluz. EFE

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