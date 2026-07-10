Estabilizado el incendio forestal de Lorca (Murcia) que ha arrasado 13 hectáreas de monte

Murcia, 10 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en la pedanía lorquina de Río este viernes por la tarde está ya estabilizado, tras arrasar 13 hectáreas de monte bajo situadas junto a la carretera de Caravaca y próximas al casco urbano de Lorca (Murcia), según ha confirmado el alcalde, Fulgencio Gil.

El fuego, que comenzó poco antes de las seis de la tarde, se ha propagado con rapidez y ha movilizado a tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para las labores de extinción, ha indicado el 112.

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En la zona del fuego, que se ha extendido por unos terrenos agrícolas abandonados, también interviene la brigada forestal de defensa contraincendios de Lorca, la de Zarcilla, la de Totana y la brigada helitransportada de Zarcilla.

Asimismo, se han sumado a las tareas de extinción dotaciones del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que ha desplazado un vehículo nodriza pesado y una bomba rural con seis bomberos.EFE

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