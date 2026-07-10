España peleará por las medallas del Europeo sub-20 tras superar a Turquía en cuartos

Madrid, 10 jul (EFE).- La selección española femenina peleará por las medallas en el Campeonato de Europa sub-20 tras superar este viernes a Turquía por 72-59 y avanzar a las semifinales de la competición continental, donde se verá las caras con Francia, que alcanzó la penúltima ronda del torneo al imponerse por 61-70 a Lituania.

España, que venía de deshacerse sin apenas oposición de la selección sueca (77-37) en la ronda de octavos de final, hizo lo propio con el combinado turco, que se clasificó para los cuartos tras despachar el pasado miércoles al combinado de Islandia (62-84) por 22 puntos de diferencia.

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Las pupilas de Rubén Burgos, que gobernaron el partido tanto en lo visto sobre el parqué como en lo reflejado en el luminoso, rompieron la igualdad inicial en el segundo cuarto, que decantaron a su favor con un balance de 18-11 que les valió para marcharse al intermedio nueve arriba (35-26).

Tras el paso por vestuarios, España retornó mejor al encuentro y logró multiplicar su renta hasta los 19 puntos mediada la tercera manga, si bien las turcas neutralizaron a sus rivales gracias la buen hacer de Zeynep Toremi y Feryal Atli, que lideraron la reacción para recortar distancias y encarar el último asalto catorce abajo (56-42).

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Las jugadoras que entrena Tugce Canbaz ofrecieron su mejor versión en el último tramo, en el que llegaron a colocarse a ocho puntos, pero el esfuerzo no fue suficiente para hacer peligrar el tanteo y disputarle el choque a España, que con la victoria (72-59) selló su pase semifinales y se convierte en una de las cuatro mejores selecciones sub-19 de Europa. EFE