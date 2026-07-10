Emma Ramírez ficha por el Sporting de Portugal

Lisboa, 10 jul (EFE).- La lateral española Emma Ramírez fue presentada este viernes como nueva jugadora del Sporting de Portugal, donde vivirá su primera experiencia fuera de España tras haber jugado en la Real Sociedad y el Barcelona.

En declaraciones a los medios del equipo, la futbolista catalana afirmó que "es un orgullo vestir la camiseta" del Sporting, un club "histórico, del que ha salido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol", en alusión a Cristiano Ronaldo.

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"Este es uno de los mejores sitios en los que puedo estar para seguir creciendo y ganar diferentes títulos, y creo que voy a crecer mucho, no solo como futbolista, sino también como persona", comentó.

Como jugadora, Ramírez, de 24 años, se describió como "muy intensa y muy competitiva".

"Me encanta subir y bajar por la banda, pero, sobre todo, soy muy trabajadora, me gusta ayudar y tengo muchas ganas de ganar siempre", añadió.

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Emma Ramírez dio sus primeros pasos en el fútbol en el Espanyol, tras lo cual fichó por el Barça, donde jugó en las categorías inferiores y en el primer equipo, junto a figuras como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí.

El conjunto en el que más tiempo ha militado ha sido la Real Sociedad, durante cuatro temporadas, y en esta última ha contribuido con cuatro goles y cinco asistencias al tercer puesto de las 'txuri-urdin' en la Liga F. EFE

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