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El tráfico en la zona del incendio de Los Gallardos está ya normalizado

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Madrid, 10 jul (EFE).- El tráfico en las vías afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, todas ellas carreteras locales, se ha normalizado ya después de que los agentes de la Guardia Civil han estado trabajando durante toda la noche.

Así lo ha asegurado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro informativo, en el que ha manifestado su solidaridad con todos los afectados y ha lamentado que, a diferencia del tráfico ya normalizado, las víctimas no se van a poder recuperar.

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Desde la Dirección General de Tráfico se insiste en mandar un mensaje a los ciudadanos de que atiendan a los servicios de emergencia porque hay establecidas vías de evacuación.

El número de fallecidos en el incendio podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras que hay aún 19 personas que están sin localizar, según ha informado este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. EFE

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