El Supremo reclama al partido de 'Alvise' sus cuentas por la presunta financiación ilegal para las europeas

El Tribunal Supremo ha reclamado a Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación por la que fue elegido eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, sus movimientos bancarios, en el marco de la causa abierta por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos.

Mediante un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a 'Alvise' el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado junto con el político.

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El magistrado requiere al representante legal de SALF la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo en 2024.

Asimismo, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a que investigue y elabore un informe sobre el tráfico de 'wallets' creadas por los investigados.

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También insta al Tribunal de Cuentas a que realice un informe y aporte la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de la agrupación de electores en aquellas elecciones.