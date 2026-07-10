El Racing trabaja en fichajes "condicionado" por las posibles salidas de Puerta y Salinas

Santander, 10 jul (EFE).- El director deportivo del Real Racing Club, Chema Aragón, admitió este viernes que su trabajo en el mercado de fichajes está "muy condicionado" por el futuro de los jugadores verdiblancos Gustavo Puerta y Jorge Salinas, ambos pretendidos por numerosos equipos.

"No es lo mismo que esté Gustavo y que esté Salinas. ¿Estoy esperando a que se vayan? No. ¿Me estoy haciendo el fuerte? Sí. ¿Qué voy a conseguir? No lo sé", admitió Aragón, que se expresó así, a preguntas de los periodistas, en la presentación de Sergio Canales como racinguista.

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El club cántabro sigue trabajando en el "plan salida", aunque su director deportivo reconocióque hay algunas ventas que no quiere que se den, como la de Puerta o Salinas, porque son jugadores "importantes".

Chema Aragón dio la enhorabuena a ambos por su desempeño durante este verano.

Salinas disputará este sábado la final del Europeo sub-19 ante Alemania. "Para mí, con diferencia, siendo el mejor jugador del Europeo. Parece el padre de todos ellos", sostuvo Aragón.

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Por su parte, Gustavo Puerta cayó recientemente en los octavos de final del Mundial con Colombia, cuajando un gran torneo y siendo titular en todos los encuentros.

"Nos hemos hecho un poco colombianos, por lo menos los del Racing. Es un orgullo que sean gente que a día de hoy se hable de ellos y que defiendan la camiseta del Racing", subrayó.

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A pesar de la incertidumbre sobre el futuro de estos jugadores, el Racing sigue moviéndose en el mercado. "No estamos parados, ni mucho menos", añadió el responsable de la parcela deportiva.

Chema Aragón, que suele fichar jugadores en las últimas jornadas, como fue el caso de Gustavo Puerta el pasado verano, afirmó que no se van "apresurar para equivocarse".

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Y recalcó que el conjunto cántabro tiene ahora mismo "un once para competir más que digno".

"Estén tranquilos, que vamos a acabar teniendo seguro muy buena plantilla, pero creo que está muy condicionada esta temporada, ahora mismo el mercado. A ver qué ocurre con Gustavo y con Salinas", apostilló.

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Según dijo, en el Racing "hay ganas de traer gente que sume, aporte y que hagamos la mejor plantilla".

En este sentido, agradeció el trabajo de los jugadores que están abandonando este verano la disciplina racinguista. "Son momentos jodidos para mí, en este caso, que soy 'el notificador de las multas'", apostilló. EFE

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