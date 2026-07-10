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El Museo de las Ferias reabre con el reclamo de uno de los principales archivos de España

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Valladolid, 10 jul (EFE).- El Museo de las Ferias de Medina del Campo ha reabierto este viernes sus puertas tras casi tres meses de obras, con un nuevo discurso expositivo basado en el archivo documental del banquero y mecenas Simón Ruiz, clave para entender la vida comercial y política del siglo XVI en España y resto de Europa.

Es uno de los fondos documentales más importantes de España junto a los de Indias, Simancas y de la Corona de Aragón, y al margen de los pertenecientes a algunas de las principales casas nobiliarias como la de Alba y de Medinaceli.

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Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018, el archivo forma parte del legado y de los bienes propiedad de la Fundación Museo de las Ferias, que posibilitaron su apertura hace 25 años como centro cultural y turístico, ha recordado el director del museo, Antonio Sánchez del Barrio, durante el acto de reinauguración.

Centenares de libros de contabilidad, miles de letras de cambios originales y de documentos mercantiles conforman el archivo de Simón Ruiz Embito (1525-1597), banquero, mecenas, filántropo y uno de los hombres de negocio más prósperos e influyentes en la España de Carlos V y de su hijo, Felipe II.

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Las obras de remodelación del museo, con una inversión de casi 300.000 euros, han consistido en una transformación de la línea expositiva y argumental de los fondos del museo, con un mayor protagonismo del archivo de Simón Ruiz, de cuya relevancia hablan cartas remitidas y enviadas por el banquero a ciudades como Amberes, Lyon, Florencia, Marsella y Brujas, centros mercantiles del XVI.

Algunos de esos documentos originales pasarán a formar parte, a partir de ahora, de todas las parcelas temáticas del museo donde, por otra parte, se han llevado a cabo restauraciones y actuaciones de conservación de varias piezas de los fondos históricos y artísticos del museo.

Los documentos servirán de guía o hilo argumental en apartados dedicados al comercio de lana, de vino o especias, así como a uno específicamente dedicado a la figura de Simón Ruiz, a las finanzas de la época, a las importaciones y a la impresión de libros en Medina del Campo como síntoma de prosperidad cultural ligada a la económica.

En el aspecto material o de infraestructuras, las obras han consistido en la modernización del sistema de iluminación dispositivos de seguridad, vitrinas y paneles explicativos, así como en la mejora de los accesos a la antigua iglesia de San Martín, sede del museo en la denominada Villa de las Ferias.

La inversión realizada, en la que también ha participado la Junta de Castilla y León, ha incluido la elaboración de nuevos audiovisuales en todo el recorrido.

A esta reapertura han asistido, entre otros representantes institucionales, el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, y el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz. EFE

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