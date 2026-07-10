El "milagro" de Pablo Franco: el MAS marroquí conquista la gloria 41 años después

Carlos Expósito

Redacción Deportes, 10 jul (EFE).- "Un milagro". Así define el entrenador español Pablo Franco el título de liga marroquí ganado con el MAS de Fez después de 41 años, tras una temporada de récord en la que terminó con el mayor número de victorias e invicto como visitante por primera vez en la historia del club.

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Pero el éxito no ha sido sólo fruto de una obra divina, sino también del trabajo. "Nadie contaba con nosotros y hemos hecho un milagro jugando muy bien", asevera el madrileño en una entrevista con EFE.

El técnico, exentrenador del Getafe y exanalista del Real Madrid, ha revolucionado la máxima categoría del fútbol marroquí, la Botola Pro. Lo ha hecho rompiendo marcas, y en un país cuyo nivel futbolístico no deja de crecer, como demuestra la evolución de su selección nacional.

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El MAS de Fez ha vuelto a conquistar la liga, la quinta en su historia, desde su último título en la década de los años ochenta. Este campeonato se suma a los de 1965, 1979, 1983 y 1985.

Franco ha entrado de lleno en los anales de la entidad como el entrenador con mejores registros. En una sola temporada, el equipo ha conseguido el mayor número de victorias tanto fuera como dentro de casa, de goles, de puntos, de porterías a cero y han estado imbatidos fuera de casa por primera vez en la historia del club.

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"Teníamos el quinto presupuesto de la categoría... Desde el trabajo, desde el crecimiento colectivo, fuimos poco a poco igualándonos con ellos hasta el punto de poder superarles, teniendo muchas dificultades que todavía ponen más en valía lo que hemos logrado", revela a esta agencia.

El técnico, que ha entrenado en distintas categorías españolas y ha sido un auténtico trotamundos, liderando proyectos en países como Tanzania, Arabia Saudí o Sudáfrica, considera que han sido "muy merecedores" de ello.

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El camino recorrido se ha construido de manera progresiva. Cuando llegó con su cuerpo técnico, del que también forma parte el español Aitor van den Brule, tuvo que empezar desde cero: instalaciones, campos de entrenamiento, la propia plantilla...

"Fuimos construyendo el equipo en base a lo que teníamos, le dotamos de un modelo también acorde a nuestra sensibilidad, y a partir de ahí, lo que intentábamos era dar la mejor versión de nosotros mismos en el día a día para ser un poquito mejores. Y la verdad es que el crecimiento ha sido exponencial", explica.

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Paradójicamente cuando los cuatro defensas titulares del equipo se lesionaron, Franco se dio cuenta de que podían tener alguna opción de ganar la liga, porque se percató de que sus rivales, pese a las lesiones, no eran mejores que ellos. Aunque suponía un desafío complicado, de David contra Goliat.

"También en lo extradeportivo no interesaba que el equipo quedase campeón. Teníamos cuatro gigantes por encima, con mucho poder en el país, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, por lo que representa cada uno. Sabía que íbamos a tener muchas piezas en el camino, pero el equipo iba cogiendo esa experiencia y carácter competitivo. Ahí sí que quizás es cuando yo empiezo a pensar: vamos a tener una opción", subraya.

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La temporada ha trascendido tanto en el país como fuera. "A nivel de juego, creo que he conseguido un equipo representativo, ya no sólo en la liga marroquí, sino en el continente africano por cómo hemos jugado al fútbol, también por los goles que hemos marcado, de una belleza tremenda", confiesa.

La afición lo considera "el mejor entrenador de la historia del club", especialmente porque este título era algo que pocos esperaban conseguir.

"Tenemos una afición espectacular, magnífica, con un grupo muy leal de seguidores que nos han acompañado desde el principio. De hecho, a principio de temporada tuvieron una reunión con nosotros y nos dijeron que sabían que no íbamos a ganar esta liga, pero que querían que el equipo les emocionase", recuerda.

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Durante la campaña, Franco recibió numerosas ofertas. "No quise atenderlas porque estaba centrado única y exclusivamente en lo deportivo", sostiene.

Todavía no sabe dónde recalará la próxima temporada, pero sí tiene claro que, después de este final feliz, aspira a dar un nuevo salto de nivel que, en su opinión, tanto él como el cuerpo técnico merecen. EFE

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