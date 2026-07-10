El mediocampista Luismi anuncia su retirada a los 34 años por su grave lesión maxilofacial

Málaga, 10 jul (EFE).- El centrocampista del Málaga Luismi Sánchez, lesionado de gravedad al principio de la pasada temporada, anunció este viernes su retirada del fútbol, a los 34 años, por las secuelas de las fracturas maxilofaciales de las que fue operado el pasado agosto y afirmó que "nunca" imaginó que "llegaría este día", aunque intenta asumirlo.

"Durante este último año he luchado cada día con la ilusión de volver a pisar un terreno de juego. Me he aferrado a esa esperanza hasta el último momento, pero, por desgracia, ese regreso no ha sido posible. Hoy me toca intentar aceptar que mi etapa como futbolista profesional ha llegado a su final", indicó en un comunicado en sus redes sociales.

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El jugador malaguista admitió que "uno nunca está preparado para despedirse de aquello que ha sido su vida desde que era un niño, y mucho menos cuando esa despedida llega por un motivo que jamás habría elegido", su lesión a los 20 minutos del primer partido de LaLiga Hypermotion 2025-26 ante el Éibar tras chocar con su compañero Javi Montero.

Luismi, formado en la cantera del Sevilla y que debutó en Primera con su primer equipo, tuvo que ser operado de "varias fracturas maxilofaciales", un infortunio que ya había vivido en noviembre de 2012, cuando fue intervenido de una fractura craneal tras un golpe en un partido del filial sevillista. Desde entonces jugaba con un casco protector.

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El mediocampista de Puerto Serrano (Cádiz), que también militó en el Valladolid, Elche, Nàstic y Oviedo, señaló que, "a pesar de todo", se siente "un privilegiado porque, aunque el final no haya sido el que soñaba, volvería a recorrer exactamente el mismo camino".

"He tenido la suerte de vivir experiencias que jamás habría imaginado cuando era aquel niño de Puerto Serrano que solo soñaba con jugar al fútbol y divertirse con un balón (...). Aquello acabó convirtiéndose en mi forma de vivir y en una escuela de vida. El fútbol me ha regalado mucho más que partidos: me ha enseñado el valor del esfuerzo, la humildad, el sacrificio, el compañerismo y el respeto. Me ha hecho crecer (...) y me ha convertido en la persona que soy", añadió.

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El gaditano dio las gracias a su familia y amigos "por cada sacrificio, cada viaje, cada consejo", y por no haberle dejado "caer nunca", así como a todos los clubes y personas con las que coincidió en su carrera, a sus compañeros de vestuario y a todos los estamentos del Málaga CF, en especial al médico Pablo Campos.

También valoró el ascenso del equipo a Primera. "Ha sido un privilegio compartir vestuario con esta manada de locos y, especialmente, vivir de cerca el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos. He visto cómo cada día luchaban por llevar a este club al lugar que merece. Os echaré de menos", recalcó Luismi.

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Además, expresó su gratitud a la afición por su "cariño" y apoyo "desde el primer día". "Habéis conseguido que entienda por qué todo el mundo habla del malaguismo. Defender este escudo y sentir vuestro aliento ha sido un auténtico privilegio", resaltó en su escrito, que cierra con un "Gracias, fútbol. Gracias por regalarme una vida que jamás habría imaginado". EFE

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