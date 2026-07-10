El manual de eutanasia vuelve a un Interterritorial eclipsado por el estatuto marco

Madrid, 10 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades retomarán este viernes el manual de buenas prácticas en eutanasia cuya aprobación pospusieron en abril en una nueva reunión del Consejo Interterritorial, que estará eclipsada sin embargo por el estatuto marco, que los consejeros han pedido negociar desde el principio.

La polémica reforma de la norma, que ha suscitado el rechazo frontal de los sindicatos médicos y también de algunas de las organizaciones sindicales con las Sanidad cerró el acuerdo, no consta en el orden del día, pero sí volverá a marcar una cumbre que se iba a dedicar en principio a la aprobación de multitud de acuerdos, sobre todo de distribución y reparto de fondos.

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Ayer, las 17 comunidades trasladaron a Sanidad un "decálogo de posicionamiento común" ante el anteproyecto de ley del estatuto marco, en el que le exigen que devuelva el texto al grupo técnico de negociación que se constituyo en 2023 porque consideran que la reforma se ha hecho "alterando la metodología de trabajo" de otras normas sanitarias, sin consenso ni cooperación institucional y sin la evaluación técnica suficiente de su impacto.

Bajo este paraguas se desarrollará el resto de la reunión, en la que en principio iban a retomar el debate de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, con el que se quiere contribuir a que el proceso sea más ágil en algunos puntos y "dar seguridad jurídica y seguridad procedimental tanto a los pacientes como a los profesionales", en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García.

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Con él, se busca aclarar mejor cada fase, evitando interpretaciones distintas entre los diferentes territorios y definiendo con más precisión aquellos circuitos que se establecieron, con la idea de reforzar apoyos administrativos y el papel de algunos profesionales, entre ellos la enfermería.

Su debate llegó a un Interterritorial de abril apenas quince días después de que la joven Noelia Castro recibiera la eutanasia tras un largo periplo judicial de más de un año y medio; sin embargo, las comunidades pidieron más tiempo para estudiarlo y poder enriquecer el documento con sus aportaciones.

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La reunión del pleno ordinario de hoy arrancará a las 10:30, y en él, Sanidad dará cuenta de distintos proyectos normativos actualmente en trámite, por ejemplo, el anteproyecto que modifica la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia o la modificación del real decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación.

Entre los acuerdos que someterán a votación, figuran el de designación, redesignación y revocación de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del SNS y la inclusión en los mismos de nuevas patologías vasculares o la creación del Diploma de Acreditación en el Área Funcional de Tutorización de Profesionales en Formación Sanitaria Especializada.

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También analizarán la distribución de 60 millones a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental y la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, por un importe de más de 172 millones.

Igualmente, votarán la distribución y los criterios objetivos de reparto de los créditos de hasta 2 millones de euros para la mejora del sistema de información del SNS y otros para la financiación del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), por valor de 960.000 euros, entre oros muchos. EFE

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