El Mallorca vuelve a conseguir la cesión de Zito Luvumbo

Palma, 10 jul (EFE).- El Mallorca ha anunciado la vuelta del delantero angoleño Zito Luvumbo procedente del Cagliari italiano en calidad de cedido hasta final de temporada, con una opción de compra según indica la entidad balear.

Se trata de la segunda cesión de Luvumbo a la isla, puesto que la segunda mitad del último curso vistió la elástica bermellona y fue un jugador importante en la etapa de Martín Demichelis.

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El atacante, que puede jugar tanto en una doble punta como tirado a la banda, dejó buenas sensaciones y una gran conexión con la afición, que le han llevado a repetir destino de cara a la campaña 2026/27.

“Tenía muchas ganas de regresar porque el año pasado, cuando llegué, pude sentir el cariño y el calor de nuestra afición. No dudé en volver e intentar ayudar al equipo a conseguir nuestro objetivo”, ha asegurado el futbolista en declaraciones a los medios oficiales del club.

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Con su fichaje, el técnico Luis García cuenta ya con cuatro incorporaciones después de las llegadas de Adrián Fuentes, Arnau Puigmal y Aboubaka Soumahoro y del propio Zito Luvumbo, en una lista a la que se deberán sumar más nombres para confeccionar una plantilla a la altura del objetivo que se ha marcado el club: ascender a LaLiga EA Sports. EFE

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