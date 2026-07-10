El lateral Álex Petxarroman rescinde se contrato con el Dépor

A Coruña, 10 jul (EFE).- El lateral derecho Álex Petxarroman ha llegado este viernes a un acuerdo con el Deportivo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta junio de 2028, informó la entidad blanquiazul.

“El RC Deportivo y Álex Petxarroman separan sus caminos. De esta forma, el defensa vasco deja de ser jugador deportivista. El Club le desea mucha suerte en su próximo proyecto profesional”, señala el Dépor en un escueto comunicado.

PUBLICIDAD

Petxarroman llegó a Riazor en el verano de 2024 procedente del Andorra. En su primera campaña como deportivista disputó 28 encuentros, de los cuales 17 como titular.

La pasada temporada, no obstante, se marchó cedido al Andorra, con el que disputó 16 partidos y 655 minutos en LaLiga Hypermotion (Segunda). EFE

dmg/msl/cmm