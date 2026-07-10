El juez y el fiscal piden a la UCO que Balas siga en el caso Koldo pese a su ascenso

Madrid, 10 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional que investiga la rama del caso Koldo ha planteado al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) que el teniente coronel Antonio Balas permanezca en su actual destino, para que pueda seguir al frente de la investigación pese a su ascenso previsto en próximas semanas.

El juez Ismael Moreno ha comunicado esta decisión al coronel Pedro Merino Castro, máximo responsable de la UCO, a petición del fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor.

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En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal señala "que estando próximo -julio o agosto de este año- el ascenso del agente (...) siendo uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación" del caso Koldo y "considerando que ha tenido un papel relevante en el curso de la misma", entiende que "ha de permanecer en su destino por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación".

Por ello, interesa que sea librado de oficio al jefe de la UCO "a fin de que realice las actuaciones que considere pertinentes", para que Balas "pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos que son objeto de investigación".

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Al respecto, el juez Ismael Moreno ha trasladado esta decisión "en los términos interesados por el Ministerio Público", que alude a un artículo de un real decreto de 1987 sobre regulación de la Policía Judicial para justificarlo.

El artículo fija que "los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente".

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Y añade que "cuando los funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la autoridad judicial o fiscal para su conocimiento".

La labor de Balas fue duramente atacada y cuestionada por las defensas en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo, pues los informes de la UCO fueron claves en la investigación, como también sucedió con el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, además con la instrucción del procedimiento contra su esposa, Begoña Gómez.

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También investiga la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales y los supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública donde está investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. EFE