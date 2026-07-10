El juez levanta la imputación a dos administrativas del PSOE y las cita como testigos

Madrid, 10 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado la imputación a dos administrativas del PSOE en el caso Leire y ha acordado citarlas como testigos el próximo 28 de julio, al tiempo que ha denegado la autorización para clonar y analizar el contenido de sus móviles.

El magistrado tampoco ha autorizado el clonado y análisis del móvil de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que sí está investigada en la causa, ni del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que habría aportado información a Leire Díez sobra la UCO y acerca del teniente coronel Antonio Balas.

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En un auto dictado este viernes, al que ha tenido acceso EFE, Pedraz pide que ambas trabajadoras de la secretaría de Organización del PSOE, a quienes la Guardia Civil atribuía funciones de apoyo logístico y administrativo, aporten sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con Santos Cerdán, la gerente del PSOE, Juan Manuel Serrano y la exmilitante Leire Díez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba a ambas administrativas porque se encargaron de tareas como comprar billetes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, un elemento con el que los investigadores sostenían que Santos Cerdán había puesto la estructura del PSOE a disposición de una "estructura criminal" que buscaba "proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales".

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Sin embargo, Pedraz considera que no existen "indicios suficientes" para sostener que ambas trabajadoras conocían "la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE".

Por ello, levanta la imputación y pide que aporten las mencionadas comunicaciones, señalando que deben colaborar con la Justicia, pero que la información que aporten en calidad de testigos no podrá ser utilizada en su contra.

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Pedraz ordena que el día en el que están citadas a declarar se devuelva el móvil a estas administrativas, que les fue intervenido por la Guardia Civil y están bajo custodia policial.

Además, Pedraz no autoriza clonar el móvil de la gerente del PSOE, al considerar que esta medida no sería proporcional puesto que Fuentes está investigada por una presunta intervención auxiliar, ya que se le atribuye haber emitido "mendaces notas de encargo" para posibilitar pagos del PSOE a dos letrados investigados, lo que constituiría un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

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De esta forma, recalca el juez, la investigación "la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos". EFE