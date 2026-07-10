El incendio de Los Gallardos, un fuego muy rápido que convirtió caminos en "ratoneras"

Málaga, 10 jul (EFE).- El incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha causado la muerte de al menos once personas, evolucionó de forma muy rápida por una zona abrupta, de muchos barrancos y viviendas diseminadas, y las llamas convirtieron en "ratoneras" caminos por los que algunos vecinos intentaban huir.

La rapidez con la que se propagaron las llamas, favorecidas por el viento y la masa forestal seca tras las lluvias de este año, convirtió el incendio en una trampa mortal para al menos once personas, que podrían ser doce si se confirma un nuevo fallecimiento. Además, hay otras diecinueve personas que están sin localizar.

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Muchos vecinos, que conocen la zona y los caminos, intentaron huir buscando una "salida natural", pero eso se convirtió en "una ratonera" en algunos caminos por el rápido avance de las llamas, según ha explicado a los medios el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Los fallecidos, en principio, serían cuatro personas que viajaban en un coche, al parecer británicos, y otras siete personas que iban caminando porque habían dejado sus vehículos buscando una salida, la mayoría extranjeros.

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Se trata de una zona escarpada, con muchas casas diseminadas y cortijos, con numerosos barrancos, que además dificulta la entrada de maquinaria pesada para combatir las llamas.

En la zona hay caminos que los vecinos "conocen bien" y por los que algunos de los fallecidos trataron de huir.

También se han localizado bastones que se usan en la práctica del senderismo que, supuestamente, pertenecen a personas que han sido sorprendidas por las llamas cuando caminaban por el monte.

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Moreno ha asegurado que es el fuego más rápido que ha visto en Andalucía desde que es presidente (2019) y ha lamentado que muchas personas cuando ven fuego "lo primero que hacen es huir, creen conocer los caminos, pero si no tienen información puede ser una ratonera". EFE