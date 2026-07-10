El hierro de Álvaro Núñez, de nuevo en Pamplona tras su debut en el encierro de 2025

Pamplona, 10 jul (EFE).- Las calles de Pamplona acogen este viernes la segunda participación en un encierro de los Sanfermines de los toros de Álvaro Núñez, que ha llevado a Pamplona ejemplares de entre 565 y 595 kilos.

De los ocho astados que han viajado desde Cádiz hasta Pamplona, tres son negros, tres colorados y dos castaños, dos de los cuales se guardarán como sobreros y seis serán los que protagonicen la carrera matutina desde los corrales de Santo Domingo hasta los de la Plaza de Toros.

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Allí serán lidiados por la tarde en la Monumental Pamplonesa por los diestros Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado, el primero de ellos especialmente esperado tras su retirada y vuelta a los ruedos.

Regresa así también el hierro tarifeño tras su debut en 2025 en un encierro que dejó un herido por asta de toro, tras la cuarta carrera más veloz de los Sanfermines 2025.

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En esta ocasión, los ejemplares elegidos son "Asustado", de 565 kilos; "Gavilán", de 595 kilos; "Naranjero", de 570 kilos; "Asturiano", de 575 kilos; "Billetero", de 590 kilos; "Juncoso", de 590 kilos; "Gavilán", de 570 kilos; y "Gruñón", de 590 kilos. EFE