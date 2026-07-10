El Gobierno andaluz decreta tres días de luto oficial por el incendio de Almería

Sevilla, 10 jul (EFE).- El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que han fallecido doce personas y hay 23 no localizadas, que durará hasta la noche de este domingo, según ha informado el Ejecutivo de Juanma Moreno en un comunicado a los medios.

Por otra parte, el Gobierno andaluz ha explicado que los nuevos consejeros tomarán posesión este martes en un acto de "carácter interno" que se hará de forma telemática y, "cuando las circunstancias lo permitan, tendrá lugar un acto institucional".

PUBLICIDAD

A continuación se celebrará el Consejo de Gobierno con los puntos del día previstos en origen antes de que se declarara el incendio de Almería.

Ambos actos -la toma de posesión y el Consejo de Gobierno- se habían anulado en principio por la gravedad del fuego en Almería. EFE