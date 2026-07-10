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El Congreso debate la próxima semana las propuestas de PP y Vox para frenar la despenalización de los delitos de opinión

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El Congreso debatirá el próximo martes en un Pleno extraordinario sendas enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox para tratar de frenar la despenalización de los delitos de opinión que el PSOE y Sumar acordaron recientemente desbloquear después de más de dos años en el 'congelador'.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión de Justicia, reunida este viernes en el Congreso, ha calificado estas dos enmiendas con texto alternativo para que su debate se pueda incluir en el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana.

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Se trata de la primera proposición de ley que Sumar llevó al Pleno de la Cámara en esta legislatura para reformar el Código Penal con el fin de suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.

Sin embargo, desde su presentación en diciembre de 2023, esta iniciativa estuvo acumulando sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas hasta que el pasado junio el PSOE y Sumar acordaron acelerar su tramitación y, para ello, pidieron habilitar el mes de julio para empezar a discutir la redacción de esta reforma.

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PP Y VOX QUIERE DEJAR LOS DELITOS COMO ESTÁN

En concreto, las enmiendas de PP y Vox buscan dejar el Código Penal de 1995 como está actualmente, con los delitos que PSOE y Sumar quieren suprimir. "El legislador redactó todos los tipos penales contenidos en dicha norma con 'especial mesura' y dando especial relieve' a la tutela de los derechos fundamentales'. Todo ello hace innecesaria la modificación de los delitos mencionados, y mucho menos su supresión", sostiene el PP en su enmienda, recogida por Europa Press.

Vox aprovecha su enmienda para introducir mayor castigo a las ofensas a los símbolos nacionales, proponiendo la inhabilidad de las autoridades que no pongan la bandera de España y la pérdida de subvenciones a sus partidos. Además, propone incluir una pena accesoria de retirada de la nacionalidad española a quienes cometen este tipo de delitos habiendo sido nacionalizados.

Ambos partidos se oponen también a la pretensión de Sumar de suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque este punto ya cuenta con el rechazo del PSOE, que lo ha dejado fuera del acuerdo con su socio.

Con todo, hasta que no se voten las enmiendas de totalidad que el PP y Vox defenderán en el Pleno del martes, los grupos parlamentarios no podrán presentar las enmiendas parciales al articulado de la ley.

El siguiente paso será convocar la ponencia, discutir las enmiendas y después reunir a la Comisión de Justicia, donde PSOE y Sumar han acordado presentar conjuntamente cambios para despenalizar los denominados delitos de opinión. Al tratarse de una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta del Pleno para su aprobación.

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EuropaPress

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