El belga Merlier firma su cuarta victoria al 'sprint' en el Tour

Burdeos (Francia), 10 jul (EFE).- El belga Tim Merlier fue el más fuerte en el esperado 'sprint' de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que sumó su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai.

El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se adjudicó el tercer 'sprint' de la edición en una etapa en la que no hubo cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar. EFE

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