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El Asisa Joventut cierra su tercer fichaje, el ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic

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Badalona (Barcelona), 10 jul (EFE).- El ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic, procedente del Unicaja, se ha convertido en el tercer fichaje del verano para el Asisa Joventut, con el que ha firmado para la próxima temporada, según informó este viernes el club verdinegro.0

Sulejmanovic, de 2,05 metros y 30 años, recalará en Badalona tras una temporada irregular en Málaga, donde tuvo unos promedios de 6,3 puntos y 4,3 rebotes por partido.

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Su mejor temporada en la Liga Endesa, sin embargo, fue la 2024-2025, de la mano del Casademont Zaragoza, donde se fue hasta los 13,7 puntos y los 7,2 rebotes por encuentro.

Precisamente, tras su magnífica temporada con los aragoneses, el Asisa Joventut ya quiso ficharlo el pasado verano, pero la oferta a última hora del Unicaja hizo que la operación descarrilara, según explicaron a EFE fuentes del club catalán.

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El ala-pívot bosnio, que estuvo dos años en la cantera del Barça, cuenta como cupo de formación en la Liga de Campeones de la FIBA, pero no en la Liga Endesa.

La de Sulejmanovic es la tercera incorporación estival de los verdinegros tras las ya anunciadas del alero Álex Reyes y el escolta Isaac Nogués.

Además, se espera que la próxima semana haya una respuesta definitiva del base argentino Nico Laprovittola, que cuenta desde hace días con una oferta de la Penya, en la que sería su vuelta al equipo que le hizo MVP de la Liga Endesa hace siete años.

Por otro lado, todos los ojos están también en el base Ricky Rubio, que se espera también que en los próximos días comunique si renueva o no con el equipo dirigido por Dani Miret. EFE

jvs/xsf/cmm

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