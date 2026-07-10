El alcalde de Los Gallardos asegura que el dolor y la incertidumbre es enorme en la zona

Sevilla, 10 jul (EFE).- El incendio forestal de Los Gallardos, que deja al menos once personas fallecidas y centenares de desalojados, causa enorme dolor, conmoción e incertidumbre en esta zona de la comarca del Levante Almeriense, según ha explicado esta madrugada el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes.

Desde el Espacio Cultural de Los Gallardos, habilitado como una zona de atención a los afectados, el regidor ha detallado en declaraciones a TVE que todavía se desconoce la cifra exacta de víctimas y que también hay al menos ocho personas heridas.

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"Es un fuego que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar", ha indicado Reyes, quien ha destacado el despliegue para atender a los afectados de Policía Local, sanitarios y servicios sociales desplazados desde distintos municipios.

"Estamos viviendo una noche larga y bastante dura, lo peor es que hay fallecidos y eso nos da muchísima tristeza", ha continuado el regidor, que ha señalado que son centenares las personas que han tenido que ser reubicadas en distintos pabellones de localidades como Garrucha o Mojácar.

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"Tienen mucha incertidumbre, algunos no saben si se han quemado sus viviendas, otros sí", ha advertido Reyes, quien también ha informado de la evacuación de 400 personas que se encontraban en un camping de la localidad, aunque el fuego no ha llegado hasta sus instalaciones.

Entre los afectados se encuentran personas "bastante mayores" que han tenido hacer uso de ambulancias para su traslado y que se encuentran, al igual que el resto de vecinos del entorno, "nerviosos y con mucha incertidumbre".

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En las zonas de atención se han montado camas de Cruz Roja y las tiendas de Los Gallardos y municipios vecinos han hecho bocadillos y han enviado bebidas, frutas y otros víveres para que puedan avituallarse. EFE